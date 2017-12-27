Полиция нашла нелегала в суши-баре на Васильевском

Рейд по суши-барам провело Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и области на Васильевском острове.

Как сообщает 27 декабря пресс-служба главка, в заведениях на Детской улице, 10, и на Уральской улице, 12, было выявлено 11 иностранных работников, один из них — без необходимых разрешительных документов. В отношении нарушителя составили административные протоколы о нарушении правил въезда и пребывания в России и о незаконном осуществлении мигрантом трудовой деятельности.

В отношении четырех иностранных работников были составлены протоколы за предоставление заведомо ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

Напомним, что недавно поставщиков блюд японской кухни проверял Центр контроля качества. Нарушения, в том числе присутствие кишечной палочки, были обнаружены в каждом третьем образце.