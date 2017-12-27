В Москве началась «зачистка» фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба

Сотрудники полиции и Росгвардии начали «зачистку» фабрики «Меньшевик» в районе Люблино в Москве.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу пресс-службы московского управления МВД Юрия Титова. С территории предприятия вывели двух человек, сотрудники правоохранительных органов ищут директора фабрики Илью Аверьянова, который открыл стрельбу. Предприятие занимает значительную территорию, что усложняет поиски, пояснили в полиции.

Справка:

Напомним, утром 27 декабря глава «Меньшевика» Илья Аверьянов устроил перестрелку в здании фабрики. В результате погиб один человек — по предварительным данным, охранник. Аверьянов забаррикадировался в здании фабрики, которое было оцеплено полицией. Сообщалось о захвате заложников, однако в МВД не подтвердили эту информацию. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Сам Аверьянов заявил, что борется с «бандой во главе с двумя прокурорами», которые «отобрали у него фабрику».