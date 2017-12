«Свободная фантазия» от молодых художников с инвалидностью открылась в «Англетере»

Выставка «Свободная фантазия» художников Арт-студии благотворительной организации «Перспективы» – молодых людей с тяжелой инвалидностью, подопечных Психоневрологического интерната №3 в Петергофе, открылась в зале «Анна Павлова» отеля «Англетер».

Все представленные работы – подлинники. Некоторые из них были представлены в Эрмитаже на «Манифесте» в 2014 году, некоторые – на других выставках в России и за рубежом.

Для самих художников с особенностями развития, подопечных «Перспектив», каждая выставка – еще одна возможность посмотреть на мир за стенами интерната и почувствовать теплую атмосферу подготовки к Рождеству и новогодним праздникам, которой им так не хватает.

«Для ребят выставки работ – невероятный стимул. Всю жизнь они живут с ощущением «за забором», а когда кто-то приходит на их выставку, ребята понимают, что о них кто-то знает, что их жизнь важна» – рассказывают в «Перспективах».

Выставка в «Англетере» будет работать весь январь.

Арт-студия «Перспектив» хранит около трех тысяч работ особых художников, это, наверное, самое большое собрание в России. Арт-студия была основана благотворительной организацией «Перспективы» в интернате №3 в 2001 году. Сегодня ее посещают около 40 человек, 22 из них составляют «ядро» студии.

За годы своего существования художники студии принимали участие более чем в 50 выставках и акциях – в Музее Анны Ахматовой и галерее «Борей», в Британском Совете, Мариинском дворце, администрации Центрального района Санкт-Петербурга, в Галереях «Митьки-ВХУТЕМАС» и «Лофт Проект Этажи», а в рамках биеннале современного искусства «Манифеста XX» прошла выставка в Главном Штабе Эрмитажа. Выставки проходили и за рубежом: в Берне, кантоне Тичино (Швейцария), Байройте, Гамбурге (Германия). Кроме того, работы Арт-студии находятся в коллекции английского музея The Museum of Everything (Англия).