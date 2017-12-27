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27.12.2017 12:52

«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия

«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания.

«Перевозка огнестрельного оружия не столько популярная услуга, сколько организационно проблемная. У нас просто нет времени на контроль и обеспечение этой процедуры, нам гораздо важнее вылететь вовремя», – отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Авиакомпания «Победа» водит в число лидеров по пунктуальности среди всех авиакомпаний России. Около 40% рейсов «Победы» обслуживаются в аэропортах маршрутной сети всего за 30 минут. За это время происходит посадка и высадка пассажиров, заправка, погрузка и выгрузка багажа, уборка салона силами бортпроводников и другие необходимые технологические процедуры. Лоукостер работает над сокращением времени обслуживания самолетов на земле до 25 минут, в аэропорту Бегишево (Набережные Челны) уже отрабатывается новая схема короткого разворота.

Для сравнения, по отрасли у классических компаний разворот занимает до 1 часа. Эффективность схемы короткого разворота самолетов «Победы» обеспечивается тем, что все процессы обслуживания оптимизированы и производятся параллельно, а не последовательно. Кроме того, в подавляющем большинстве аэропортов «Победа» использует одновременно два трапа, чтобы сократить время посадки и высадки пассажиров.

Компания Boeing, которая регулярно мониторит ключевые эксплуатационные параметры своих самолетов, отмечает успехи «Победы». Авиакомпания  устанавливает новые стандарты авиаиндустрии в части среднесуточного налета на одно воздушное судно, превосходя в этом глобальных низкобюджетных перевозчиков. В зимнем расписании 2018 г. в пиковые периоды флот из 16 новейших современных самолетов Boeing 737-800 будет выполнять до 100 рейсов в сутки. Высокий налет позволяет авиакомпании снизить стоимость летного часа.


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Авиакомпания «Россия» побила очередной собственный рекорд и впервые в своей истории перевезла 11 миллионов пассажиров с начала года, тем самым увеличив показатели предыдущего года на 36%.
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2017 12:52
«Победа» отменила услугу провоза огнестрельного оружия
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» с 1 января 2018 г. не будет предоставлять услугу провоза огнестрельного оружия. Компания отказалась от этого сервиса, чтобы минимизировать возможность задержки рейсов из-за сложной процедуры приемки оружия на борт самолетов в условиях максимально сокращенного времени наземного обслуживания
https://pixabay.com
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