Как заставили сдаться напавшего на автобус с детьми

«Фонтанке» стало известно, как СОБР Росгвардии и сотрудники двух «убойных» отделов уголовного розыска нашли 43-летнего петербуржца Мустафаева, который 25 декабря напал с ножом на водителя детского автобуса на Октябрьской набережной в Петербурге.

По информации нашего издания, для начала полицейские разделились на две группы. Первая, из районных сотрудников «убойного» отдела УМВД по Невскому району, собирала информацию с мест, где разыскиваемый мог появиться. Вторая же – из оперативников «убойного» отдела ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти — стала прослушивать связи Мустафаева.

По данным «Фонтанки», к вечеру 26 декабря стало ясно, что земляки Мустафаева активно помогают ему. Сначала они отвезли его на свою квартиру в Кронштадте, параллельно подыскивая ему следующую. Оперативники решили показать свою осведомленность и, позвав для убедительности СОБР Росгвардии, начали посещать все возможные места его появления. Встреч не избежали и его знакомые, которых вынимали из иномарок вечером 26 декабря на улице Коллонтай. Как стало известно нашему изданию, неприятной встречи не избежал даже адвокат, нанятый товарищами Мустафаева для его защиты.

Параллельно с этими достаточно агрессивными движениями шли собеседования с представителями азербайджанской диаспоры. Говорят, им втолковывалось, что если Мустафаев не объявится до Нового года, то торговые площади ряда бизнесменов одновременно посетят сотрудники Госпожнадзора, Роспотребнадзора, ветеринарной и других инстанций, не считая экономической полиции и МЧС.

Комплексный подход дал результат. К пяти часам утра 27 декабря гражданин Мустафаев сам явился в дежурную часть УМВД по Невскому району.

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