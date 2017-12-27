МИД РФ: Претензии ЕС по поводу Навального не имеют оснований

Реакция Брюсселя на отказ оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации на выборах президента России, необоснованна.

Как пишет «Газета.ру», об этом 27 декабря заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келин. Напомним, Евросоюз 26 декабря распространил заявление о том, что отказ в регистрации Навального «заставляет усомниться в политическом плюрализме в России и перспективах проведения демократических выборов в следующем году».

Келин уточнил, что в своем заявлении Брюссель ссылается на решение ЕСПЧ по приговору Навальному 2013 года. Между тем, Центризбирком, отказывая оппозиционеру в регистрации, основывался на решении суда, которое было принято в феврале 2017 года — тогда Навальному подтвердили пятилетний условный срок по делу о растрате.

«Так что это выборочное прочтение со стороны ЕС реальной ситуации. Поэтому реакция Брюсселя необоснованна», — подчеркнул дипломат в комментарии РИА «Новости».