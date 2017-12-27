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27.12.2017 12:27

Нападавшему на водителя школьного автобуса в Петербурге вменили вторую статью — хулиганство

Нападение на водителя детского автобуса квалифицированно не только как покушение на убийство, но и как хулиганство. Об объединении в одно производство двух дел сообщает 27 декабря Следственный комитет по Петербургу.  Обнаруженный полицией сегодня утром Ализаде Мустафаев пока задержан на двое суток. 

Как уточнили «Фонтанке» в Следкоме, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, обвинение Мустафаеву пока не предъявлено.

Ранее сообщалось, что резонансное дело взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, по версии следствия, вечером 25 декабря на Октябрьской набережной в ходе дорожного конфликта Мустафаев и его сожительница Зульфия Саидмуратова напали на водителя автобуса, перевозившего школьников в Кировск Ленинградской области. На глазах у 24 детей шофер получил от мужчины несколько ударов ножом, а также битой — от его спутницы. После этого нападавшие скрылись на «Рендж Ровере». Раненого в тяжелом состоянии доставили в больницу. 

Мустафаева обнаружили в квартире знакомого на набережной реки Оккервиль,  Саидмуратову пока не нашли. 

 


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