Клиентов Job.ru заберет HeadHunter

Интернет-сервис для работодателей и соискателей HeadHunter покупает своего старейшего конкурента Job.ru. Как пишет «Коммерсантъ», Job.ru в числе активов продает доменное имя и товарные знаки.

Сайт job.ru сообщает о закрытии и предлагает продолжить работу на hh.ru. Закрытие сделки ожидается в конце января 2018 года. «Решение акционеров «Пронто Медиа» (собственник Job.ru. – Прим. ред.) прекратить дальнейшее развитие всех интернет-активов в России дало нам возможность приобрести часть активов job.ru, в которых мы увидели наибольшую ценность для компании и наших клиентов… Наша экспертиза на рынке, опыт и технологическая база позволят эффективно использовать новые активы»,— говорится в пресс-релизе директора HeadHunter Михаила Жукова.