Клиентов Job.ru заберет HeadHunter

Еще
19:46 27.12.2017
Пришлите свою новость!
19:20
В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв, трое пострадали
19:19
Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты в «ВИМ-Авиа»
19:06
Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры
19:01
Из аварийного дома на Некрасова на месяц переселили 10 человек
18:58
«Фонтанка» за 60 секунд – 27 декабря
18:55
Петербуржцы взяли 20 наград на соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с инвалидностью
18:54
Константин Зырянов завершил игровую карьеру и возглавил «Зенит-2»
18:50
На дорогах Петербурга — вечерние 8 баллов
18:47
Анатолий Давыдов завершает тренерскую карьеру — он возглавит Академию «Зенита»
18:38
Верховный суд рассмотрит иск Telegram к ФСБ о рассекречивании переписки
18:32
Энергетики в Карелии полмесяца работают круглосуточно, снег и ветер продолжают обрывать провода
18:20
Тренировочные площадки к ЧМ-2018 будут сдавать в эксплуатацию до апреля
18:15
Суд прекратил преследование убитого соучастника Михальченко
18:10
НКО впервые оштрафовали в Петербурге за ссылку на нежелательные организации
18:03
Экс-главе управления СК по ЦАО Москвы предъявлено обвинение по делу Шакро Молодого
17:37
Аспирант СПбГУ открыл новый минерал батагаит
17:32
Платную парковку в центре Петербурга снег занял бесплатно
17:25
Бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа» объявили голодовку в «Домодедово» и пожаловались Бастрыкину
17:18
Протаранившие МАПП «Торфяновка» сами сдались властям
17:13
Рогозин: При запуске ракеты перепутали космодромы
17:03
ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза
17:00
Главред «ДП»: Другие варианты смены акционеров нравились нам меньше
16:56
«Росфото» выложило в Сеть коллекцию фотографий Петербурга XIX века
16:47
Игорь Албин решил пожить с бородой
16:26
В Приморье за взятку при строительстве космодрома “Восточный” арестован руководитель госкомпании
16:22
Facebook: Мы заблокировали Кадырова из-за санкций США
15:59
Стрелок с московской фабрики «Меньшевик» скрылся от полиции
15:52
Менеджеры автосалонов Петербурга, заработавшие 11 млн на «мелком шрифте», наказаны условно
15:36
Мутко покинул пост главы оргкомитета «Россия-2018»
15:32
ДТП с бетономешалкой на КАД вынудило водителей ехать задом
15:10
Новогоднее шоу ограничит движение в центре Петербурга
15:05
Суд разрешил «СПб Реновации» заниматься реновацией до 2029 года
15:05
Рынок жилой недвижимости: итоги года и прогнозы на 2018-й
15:01
Экспертиза подтвердила кустарный ремонт трапа Пулково
14:56
Антимонопольщики усмотрели двойные стандарты в действиях Смольного
14:50
На юго-западе Петербурга 80 домов остались без отопления
14:30
Гнойный и ST обсудили «Звёздные войны» на рэп-баттле
14:28
Киев и Донбасс меняются пленными
14:12
СМИ: Манчини надоело в России — он хочет уйти из «Зенита»
14:09
Поисковикам наказано «забыть» baskino
14:05
Горсуд признал право Смольного на отказ в согласовании митингов
13:54
Владелец РБК Григорий Березкин приобрел «Деловой Петербург»
13:47
Путин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
13:44
Минфин рассказал о зарплатах министров
13:39
СМИ: Запущенный с Байконура первый ангольский спутник перестал выходить на связь
13:37
На дороге к Брусничному появились запрещающие знаки для автобусов
13:35
«Свободная фантазия» от молодых художников с инвалидностью открылась в «Англетере»
13:32
СМИ: В Москве обокрали помощника Рамзана Кадырова
13:21
Вышел первый трейлер «Черновика» Сергея Лукьяненко
13:15
Полиция нашла нелегала в суши-баре на Васильевском
13:10
В Москве началась «зачистка» фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба
13:06
Как заставили сдаться напавшего на автобус с детьми
12:49
На Пражской прорвало трубу с кипятком, “Теплосеть” обещает починить к утру
12:42
МИД РФ: Претензии ЕС по поводу Навального не имеют оснований
12:39
На Большой Морской появился «парящий» фонтан
12:35
Петербургские археологи нашли детские игрушки третьего тысячелетия до нашей эры
12:27
Нападавшему на водителя школьного автобуса в Петербурге вменили вторую статью — хулиганство
12:23
Клиентов Job.ru заберет HeadHunter
12:18
СМИ узнали о задолженностях фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба
12:06
Обнаружены последние работы Рафаэля
12:00
"Сенную площадь" проверили за 5 минут
11:57
"Сенную площадь" закрыли на проверку
11:53
Массовое ДТП произошло на выезде из терминала в Пулково
11:46
Комитет по развитию туризма: Петербург - лучшее туристическое направление Европы
11:35
Два петербургских ТСЖ переплатили за аудит больше 10 млн — виновному дали условно
11:32
Хакер, арестованный по делу о вирусе Lurk, обвинил ФСБ в его создании
11:26
Сотрудник «Северного ПКБ» осужден за мошенничество на 3 млн рублей
11:16
Роспотребнадзор объяснил, как выбирать красную икру на Новый год
11:11
СМИ связались с директором фабрики «Меньшевик», который открыл стрельбу в Москве
11:05
Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам из-за обезболивающих
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
27.12.2017 12:23

Клиентов Job.ru заберет HeadHunter

Интернет-сервис для работодателей и соискателей HeadHunter покупает своего старейшего конкурента Job.ru. Как пишет «Коммерсантъ», Job.ru в числе активов продает доменное имя и товарные знаки.

Сайт job.ru сообщает о закрытии и предлагает продолжить работу на hh.ru. Закрытие сделки ожидается в конце января 2018 года. «Решение акционеров «Пронто Медиа» (собственник Job.ru. – Прим. ред.) прекратить дальнейшее развитие всех интернет-активов в России дало нам возможность приобрести часть активов job.ru, в которых мы увидели наибольшую ценность для компании и наших клиентов… Наша экспертиза на рынке, опыт и технологическая база позволят эффективно использовать новые активы»,— говорится в пресс-релизе директора HeadHunter Михаила Жукова.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК ЦДС «Московский»
21.12.2017 12:29

Группа ЦДС открывает продажи в новом жилом квартале ЦДС «Московский»

Группа ЦДС выводит на рынок новый жилой комплекс в Московском районе – ЦДС «Московский». Общая площадь объекта – 237 тысяч кв. м. Стоимость квартир в первой очереди начинается от 1,75 млн руб.
pixabay.com
21.12.2017 10:00

В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии

Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ЖК «Приневский»/ГК «ЦДС»
19.12.2017 17:14

Введен в эксплуатацию пятый корпус жилого квартала ЦДС «Приневский»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‐Петербурга выдала Разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Приневский» (корпус 5). В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры
Главред «ДП»: Другие варианты смены акционеров нравились нам меньше
В Приморье за взятку при строительстве космодрома “Восточный” арестован руководитель госкомпании
Клиентов Job.ru заберет HeadHunter
«Алмаз-Антей» избавится от советских бомбоубежищ в Петербурге
Цены на нефть достигли максимума за два года
Из Петербурга в Пизу полетит лоукостер
«Россия» начала летать из Пулково в Барселону и Женеву
Петербургская сбытовая компания грозит отключить от света «Ленфильм» и «Метрострой»
СМИ: Инвесторы вывели с российского рынка рекордную сумму - $900 млн
Город зовет инвесторов в круиз
“Бейрут” загладил вину
Деньги «Усть-Луги» ищут в австрийских «прачечных»
ЛАЭС рассказала о рекордах 2017 года
Fazer заморозил хлеб в Петербурге
Что заработал и потерял Петербург на наружной рекламе
Как вести бизнес по-фински
«Ленводхоз» теряет контракты
Штрихкод нарисовали мимо кассы
Хакеры берут выше
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв, трое пострадали

Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

"Фонтанка.ру"

ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза

Новости компаний
ЖК ЦДС «Московский»
21.12.2017 12:29
Группа ЦДС открывает продажи в новом жилом квартале ЦДС «Московский»
Группа ЦДС выводит на рынок новый жилой комплекс в Московском районе – ЦДС «Московский». Общая площадь объекта – 237 тысяч кв. м. Стоимость квартир в первой очереди начинается от 1,75 млн руб.
pixabay.com
21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ЖК «Приневский»/ГК «ЦДС»
19.12.2017 17:14
Введен в эксплуатацию пятый корпус жилого квартала ЦДС «Приневский»
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‐Петербурга выдала Разрешение на ввод в эксплуатацию ЦДС «Приневский» (корпус 5). В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.
https://pixabay.com
18.12.2017 17:30
"Бизнес Эксперт" поможет выгодно продать и купить компанию в новых реалиях
На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»
14.12.2017 11:47
ЮИТ сдал ЖК «Смольный проспект», спроектированный Рикардо Бофиллом
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию элитного жилого комплекса «Смольный проспект», располагающегося рядом с ансамблем Смольного
ЖК «Чистое небо»/Setl City
11.12.2017 17:32
Стартовали продажи шестой очереди ЖК «Чистое небо»
«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в новой очереди ЖК «Чистое небо», который девелопер Setl City возводит в активно развивающейся части Приморского района – микрорайоне Каменка
Фото предоставлено команией ООО «Исток Аудио Трейдинг»
11.12.2017 08:00
Исток Синхро обеспечивает двустороннее общение с неслышащими посетителями
Ведущая отечественная компания по разработке и производству реабилитационных средств для людей с ограниченными возможностями представила новую технологию, которая позволяет одновременно передавать информацию на слуховой аппарат и транслировать ее в виде текста на дисплее.
Сергей Панин, генеральный директор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»
08.12.2017 19:19
Гендиректор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» награжден почетным знаком
Генеральный директор АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон») награжден Почетным знаком «Строителю Санкт-Петербурга»
07.12.2017 16:20
Банк «Санкт-Петербург» выпустил премиальную карту для бизнеса
Банк «Санкт-Петербург» предложил корпоративным клиентам новый карточный продукт – премиальную карту для бизнеса Visa Platinum Business. Это первая на российском рынке корпоративная карта уровня Platinum на базе платёжной системы Visa, сочетающая в себе удобство корпоративной карты и бизнес-сервисы премиум-класса
Sukhoi Superjet 100, фото: ПАО «Аэрофлот»
07.12.2017 13:18
Аэрофлот провел конкурс для будущих пилотов воздушных судов Sukhoi Superjet 100
Определены победители конкурса «Лучший в небе» для будущих пилотов российских воздушных судов Sukhoi Superjet 100
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.