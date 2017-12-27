СМИ узнали о задолженностях фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба

ООО «КФ Меньшевик» имеет задолженности как по налогам, так и перед своими партнерами. Подробности 27 декабря сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Арбитражный суд Москвы 18 января рассмотрит заявление о банкротстве фабрики. Оно поступило в суд еще 22 ноября и тогда было оставлено без движения. 4 декабря заявление от Шамсутдина Раджабова (его должность не уточняется) приняли к рассмотрению. Суд обязал представителей фабрики предоставить устав, бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, а также данные о сумме задолженности и сведения об имеющемся у должника имуществе.

Бывший владелец фабрики "Меньшевик" в Москве открыл стрельбу по посетителям:ВИДЕО pic.twitter.com/rKxKkneoD9 — ЧП (@ntv_chp) December 27, 2017

По данным «Коммерсанта», одному из кредиторов, ООО «Дэнем Холл», фабрика задолжала более 141 млн рублей. Было заключено мировое соглашение, согласно которому бывший владелец Илья Аверьянов должен был отдать здание фабрики в счет погашения долга. Но исполнено соглашение не было.

Напомним, утром 27 декабря бывший директор «Меньшевика» Илья Аверьянов устроил перестрелку в здании фабрики. В результате погиб один человек — по предварительным данным, охранник. Аверьянов забаррикадировался в здании фабрики, которое сейчас оцеплено полицией. Сообщалось о захвате заложников, однако в МВД не подтвердили эту информацию. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Сам Аверьянов заявил, что борется с «бандой во главе с двумя прокурорами», которые «отобрали у него фабрику».