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27.12.2017 13:10

Профессионалы выбирают TETRA

Мы живем в мире, когда качественная и оперативная связь чрезвычайно важна. Но мало кто знает, что помимо общеизвестных мобильных операторов существуют компании, которые предоставляют услуги профессиональной радиосвязи. Ведь многим абонентам обычная мобильная связь не подходит – например, когда нужно гарантировать качество и возможность звонка в любых условиях.
Профессионалы выбирают TETRA
Артем Куртов/«РадиоТел-СПб»

«РадиоТел-СПб» – один из крупнейших операторов профессиональной радиосвязи стандарта TETRA по географии и числу абонентов. Среди заказчиков компании – администрация Санкт-Петербурга, Корпорация Росатом, ФК «Зенит». Генеральный директор «РадиоТел-СПб» Сергей Бирюков рассказал об особенностях профессиональной радиосвязи, ее отличиях от привычной всем мобильной, и о проектах, в которых участвовала и планирует участвовать компания.

Кому и зачем нужна профессиональная связь?

– Связь TETRA интересна тем компаниям, которым необходимо оперативное управление и которые не могут позволить себе остаться без связи ни на минуту. Наши клиенты – предприятия топливно-энергетического комплекса, охранные структуры, инкассаторские службы, логистические и жилищные управляющие компании, крупные спортивные клубы города.

Стандарт связи, в котором работает «РадиоТел-СПб», построен по цифровой технологии, схожей с обычными мобильными сетями. Но существуют очень значимые различия. Во-первых, сеть, которую мы предоставляем, выделенная. Она не является сетью общего пользования. В ней работают только наши абоненты. Таким образом, емкость сети полностью соответствует тому количеству абонентов, которые в ней обслуживаются.

Во-вторых, стандарт TETRA (а это международный стандарт связи) формировался с особыми требованиями по надежности. Целью было создание профессиональной связи для критических и экстренных коммуникаций. Наша сеть идеально подходит, когда традиционные средства связи перегружены и могут давать сбои. В основу легли такие стандарты и протоколы, которые обеспечивают интеллектуальное управление ресурсами сети. Также в нашей системе обеспечивается приоритет вызовов. Это значит, что если абоненту со статусом «руководитель» необходимо послать команду подчиненным, она гарантированно будет получена всеми подведомственными ему абонентами.

Еще один плюс: если в обычной сети время соединения может составлять от секунды до полуминуты, то наш стандарт – 0,25 секунды, что весьма существенно для абонентов оперативных и чрезвычайных служб. Ну и качество связи – близко к идеальному. Более того, по сравнению с сетями общего пользования нашим абонентам гарантирован постоянный доступ: то есть установление связи между абонентами происходит всегда, вне зависимости от внешних обстоятельств и нагрузки на сеть. Такой фразы как «сеть недоступна, позвоните позже» в нашей сети TETRA абоненты не слышат.

- Каков охват связи вашей сети?

– На данный момент наша сеть покрывает Москву, Санкт-Петербург и ближайшие к ним пригороды. При наличии такой потребности у заказчиков, мы способны в необходимые сроки масштабироваться, обеспечив радиопокрытие и требуемые сервисы в других регионах или территориях

- Расскажите о ваших якорных заказчиках. Кто они, насколько это крупные компании?

– Один из значимых – администрация Петербурга. В рамках нашего сотрудничества услуги получают все подведомственные организации, которые входят в структуру Смольного. Абоненты замкнуты на аппаратную губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. В случае возникновения кризисной ситуации, оперативное управление будет производиться именно оттуда. Нашу связь активно используют в «скорой помощи», для них радиосвязь является крайне эффективным средством коммуникации между диспетчером и бригадами скорой и неотложной медицинской помощи. Также мы работаем с городскими подразделениями МЧС, крупными промышленными предприятиями и предприятиями ТЭК.. 

-Предположим, машина скорой помощи едет на вызов. Почему диспетчеру удобнее связаться с бригадой медиков с помощью вашей связи, чем дозвониться по обычному мобильному телефону?

-Важное преимущество профессиональной мобильной радиосвязи TETRA – групповая связь. Наши абоненты могут сделать как индивидуальный вызов друг другу, так и групповой вызов. Это означает, что диспетчер может осуществлять рабочее оперативное взаимодействие одновременно со всеми бригадами «скорой помощи». Такой функционал, как надежность, оперативность, групповое общение дает нам ощутимое преимущество перед всеми операторами мобильной связи. 

-Могут ли малые предприятия сотрудничать с Вами? Начиная с какого количества человек данный формат становится актуальным?

-Наша связь интересна как для больших, так и для малых предприятий. Главное, чтобы Заказчику требовались те возможности, о которых я сказал выше. Если говорить о стоимости, то она сопоставима с обычными мобильными операторами, а с учетом отсутствия поминутной тарификации переговоров, часто более выгодна нашим абонентам.

- Вы регулярно работаете на крупных городских мероприятиях. Обеспечивали связь на Петербургских экономических форумах, саммите G-8 в Санкт-Петербурге, жеребьевке Чемпионата мира по футболу. Какие проекты у компании в ближайших планах и в долгосрочной перспективе?   

-В наступающем году наша страна готовится принять Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. «РадиоТел-СПб», являясь постоянным партнёром государства и имея за плечами серьёзный опыт предоставления услуг связи на крупных массовых и спортивных мероприятиях в разных городах, не планирует оставаться в стороне от этого события. 

Мы видим, что Чемпионат Мира срабатывает как катализатор – появляются крупные спортивные объекты, для эксплуатации которых профессиональная радиосвязь  -  необходимый инструмент, огромное число потенциальных пользователей задействованных в спортивном форуме, узнают и оценивают возможности и преимущества технологии TETRA.

В целом, это грандиозное событие в масштабах России. После него останутся современнейшие арены, которые продолжат активно функционировать. И там обязательно понадобится качественная радиосвязь для логистики, обеспечения безопасности и других нужд. Поэтому мы рассчитываем продолжить сотрудничество с большинством российских стадионов. В частности, уже работаем на «Санкт-Петербург Арене» и на центральном московском стадионе, поэтому опыт проектирования и внедрения профессиональной мобильной радиосвязи для подобных объектов у нас есть.

Ежегодно мы становимся партнером легендарного петербургского праздника «Алые паруса». В нем участвуют тысячи школьников и туристов. «5 канал» ведет прямую трансляцию и в условиях большого скопления народа наша связь выручает и телевизионщиков, и организаторов. 

 

Артем Куртов

 

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