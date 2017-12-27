Петербургские археологи нашли детские игрушки третьего тысячелетия до нашей эры

В Петербурге рассказали про удивительную находку совместной экспедиции Института истории материальной культуры РАН и Русского географического общества, сделанную в полевом сезоне 2017 года. При исследовании могильника в Ширинском районе Хакасии ученые нашли детские игрушки — выполненную из «мыльного» камня (стеатита) женскую головку и голову животного (то ли лошади, то ли собаки — ученые не установили), вырезанную из рога. Они относятся к XXV-XVIII веку до нашей эры.

«Вероятно, эти игрушки были изготовлены из органических материалов – ткани или кожи, а головки делали из камня, в данном случае, стеатита, или рога, – прокомментировал находки руководитель Саянской экспедиции ИИМК РАН Андрей Поляков. – Найденная в одной из могил на Итколе (название могильника. — Прим. ред.) головка куклы крупнее, чем похожие вещи, которые встречались нам ранее, ее высота около 5 сантиметров. Говорить о том, кем был ее хозяин, сложно, но деталей, которые указывали бы на элитный характер захоронения, нет, поэтому можно предположить, что это был обычный ребенок».

В настоящий момент игрушки находятся в Петербурге в Институте истории материальной культуры, весной их передадут в Эрмитаж.

Находки принадлежат к Окуневской культуре, названной так по урочищу Окунев улус на юге Хакасии, где в 1928 году был впервые раскопан могильник этой культуры. Ее носители были людьми смешанного европеоидно-монголоидного типа, они жили в степях на Среднем Енисее. В ИИМК РАН отмечают, что современные антропологи называют представителей окуневской культуры наиболее близкими родственниками американских индейцев во всей Сибири.