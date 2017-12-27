На Пражской прорвало трубу с кипятком, “Теплосеть” обещает починить к утру

Прорыв трубы с горячей водой произошел во Фрунзенском районе Петербурга днем 27 декабря. Из-за разлива горячей воды автомобильное движение на месте происшествия ограничено.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Петербурга», дефект на трубопроводе диаметром 500 мм на Пражской улице был обнаружен в 11.35. Ремонтные работы ведут три аварийные бригады, планируемое время окончания работ — 08.15 28 декабря.

В 13 жилых зданиях, попавших в зону ремонтных работ, горячее водоснабжение осуществляется в штатном режиме, однако понижены параметры отопления. Движение по Пражской ограничено от дома №10 до пересечения с улицей Фучика.