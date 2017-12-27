Комитет по развитию туризма: Петербург - лучшее туристическое направление Европы

Итоги туристического сезона подвели комитет по развитию туризма, пассажирский порт «Морской фасад» и Фестиваль огня «Рождественская звезда». По мнению участников пресс-конференции, которая прошла 26 декабря, «в 2017 году Северная столица России в очередной раз стала лучшим туристическим направлением Европы, а также лучшим культурным и городским направлением мира».

По предварительным итогам сезона, которые привел председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, с учетом новогодних праздников город к концу 2017 года посетит 7,5 млн туристов, из которых половину составят иностранцы.

Главной проблемой развития туризма в Петербурге Андрей Мушкарев видит «стереотипы сезонности», поэтому главные усилия чиновников направлены на организацию мероприятий в «низкий сезон». Этой зимой туристов в город на Неве должны привлечь новогодняя туристическая ярмарка «ЗимаФест» и Фестиваль света «Рождественская звезда», которые пройдут на Васильевском острове. По данным систем бронирования, на которые ссылается Мушкарев, в новогодние праздники город посетят на 10-15 процентов туристов больше, чем в прошлом году.