«Группа ЛСР» сдала 175 000 кв. м жилья в проекте «Шуваловский»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу нескольких корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания строит в Приморском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь введенного в декабре жилья, включая нежилые помещения и места общего пользования, составила практически 175 000 кв. м.

Разрешение на ввод получено для корпусов №№ 6-12, включающих в общей сложности 2187 квартир и паркинг на 570 машиномест. Выдача ключей будущим жителям состоится до 30 июня 2018 года. На сегодня практически все квартиры в сданных корпусах проданы. Желающим стать владельцами готового жилья в «Шуваловском» лучше не откладывать покупку. В продаже остались единичные варианты квартир площадью от 34 кв. м до 79 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 83 000 рублей.

Жилой комплекс «Шуваловский» строится в Приморском районе на пересечении Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. Это один из самых масштабных проектов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Всего здесь появятся 24 жилых дома, 12 из которых уже построены. Общая площадь жилого комплекса на 8731 квартиру составляет около 680 000 кв. м. Завершить весь проект компания планирует к 2020 году.

Сегодня в этой части Приморского района уже есть все необходимые условия для комфортного проживания. Рядом с «Шуваловским» отличная инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. На территории объекта построен детский сад на 250 мест. В будущем рядом с комплексом город также планирует построить школу на 1600 учеников и еще один детский сад на 240 мест. Оба объекта уже внесены в адресную программу Комитета по строительству.

«Шуваловский» отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты масштабными зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга. Из окон квартир, расположенных на верхних этажах можно любоваться живописными пейзажами.

Жилой комплекс "Шуваловский" - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство разрешение на стр-во №78-015-0511.1-2016 от 04.09.2017, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru

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