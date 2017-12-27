Два петербургских ТСЖ переплатили за аудит больше 10 млн — виновному дали условно

Красногвардейский суд Петербурга приговорил главу аудиторской компании за нерадивое ведение бухгалтерии клиентов. Два ТСЖ годами невольно переплачивали за услуги, предоставив беспрепятственный доступ к своим счетам.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 27 декабря, в мошенничестве в особо крупном размере обвинили генерального директора ООО «Аудитта» Наталью Спиридонову. Фирма с марта 2010 по декабрь 2015 года вела бухгалтерию ТСЖ «Хасанская, 2/1» и пользовалась как полным доверием руководителей товарищества, так и электронным ключом для управления расчетным счетом. Деньги, как установил суд, с него уходили не на прописанные в договоре цели, а на счета подконтрольных Спиридоновой фирм.

За пять лет ТСЖ заплатило за аудит 8,6 млн рублей, хотя договором предполагалось чуть больше миллиона. Ещё одной жертвой недобросовестного аудита стало ТСЖ «ЯРД», со счетов которого исчезли почти 4,5 млн.

Суд оценил разработку и реализацию схемы в 2,5 года условно с двухлетним испытательным сроком. «Гражданские иски признаны судом по праву», – уточнили в пресс-службе.