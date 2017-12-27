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27.12.2017 11:32

Хакер, арестованный по делу о вирусе Lurk, обвинил ФСБ в его создании

Создание вирусов-вымогателей WannaCry и Lurk курировали сотрудники ФСБ. Об этом 27 декабря заявил в интервью телеканалу «Дождь» хакер Константин Козловский.

Козловский арестован по делу Lurk, с помощью этого вируса из российских банков похитили 1,2 млрд рублей. «Специфика работы так называемого Lurk и его модификаций, а также другого созданного мною софта такова, что и Докучаев, и те, кому он дал доступ, могли самостоятельно вести работу с зараженными объектами»,  — заявил хакер в интервью «Дождю». Речь идет о майоре ФСБ Дмитрии Докучаеве, который был арестован в декабре 2016 года по делу о госизмене. По этому же делу были задержаны полковник  ФСБ Сергей Михайлов, интернет-предприниматель Георгий Фомченков и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. По данным в СМИ, их подозревают в передаче американским спецслужбам данных о российских хакерах.

Козловский также заявил «Дождю», что под покровительством ФСБ был создан и вирус WannaCry. «Когда я смотрел телевизионный сюжет, где рассказывали о WannaCry, я увидел до боли похожий мне локер. «Морду» этого вируса делали люди из моей группы. «Морда» — то что, отображается на компьютере в момент блокировки», — объяснил хакер. По словам Козловского, для «обкатки» вирусов использовались компьютерные системы крупнейших российских компаний — от «Роснефти» до Сбербанка. 

Отметим, ранее сообщалось о том, что вирус WannaCry связан с северокорейской хакерской группировкой Lazarus. Эти данные подтвердили исследования компаний  Symantec, FireEye и «Лаборатории Касперского».


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Провести время с детьми – бесценно
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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Магазин "Кей"
19.12.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
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