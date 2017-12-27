Сотрудник «Северного ПКБ» осужден за мошенничество на 3 млн рублей

Октябрьский районный суд огласил приговор начальнику сектора «Северного ПКБ» Юрию Федорову. Как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов 27 декабря, руководителя признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как следует из приговора, Федоров вступил в преступный сговор с генеральным директором ЗАО «Морские инженерные системы и технологии», предполагая заключить фиктивный договор на выполнение работ. Затем, воспользовавшись своими доверительными отношениями с топ-менеджментом «Северного ПКБ», убедил коллег в необходимости заключения договора на разработку документации программных модулей с ЗАО «МИСТ». Зная, что на самом деле вся документация не только уже разработана сотрудниками подчиненного ему сектора, но и передана заказчику, находящемуся в Индии.

Договор подписали, однако работа не выполнялась, да и не могла быть выполнена работниками ЗАО «МИСТ», так как штатная численность этой организации состояла из двух человек, не обладающих специальными знаниями. Тем не менее на основании фиктивных актов сдачи-приемки работ ЗАО «МИСТ» были перечислены 2 950 000 рублей.

Юрий Федоров получил два года условно. Кроме того, суд по праву признал гражданский иск. При этом сам подсудимый вину не признал.