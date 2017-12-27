СМИ связались с директором фабрики «Меньшевик», который открыл стрельбу в Москве

Директор фабрики «Меньшевик» Иван Аверьянов подтвердил Business FM, что именно он открыл стрельбу в Москве. В результате перестрелки, по предварительным данным, погиб один человек.

Издание 27 декабря приводит его слова: «Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО, — прямо записывайте. Второй прокурор — это заместитель прокурора Западного округа. Они следят за объемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться».

Напомним, как стало известно ранее, в результате стрельбы в районе Люблино в Москве погиб один человек, ранены как минимум двое. Фабрику «Меньшевик» оцепила полиция, на месте работают сотрудники Следственного комитета. В МВД сообщали о «конфликте между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора». В СМИ писали о том, что Аверьянов захватил заложников, эта информация официально пока не подтверждалась.

Отметим, по сведениям СМИ, Арбитражный суд Москвы должен был в январе 2018-го рассмотреть иск о банкротстве фабрики. Директор "Меньшевика" дважды судился со Службой судебных приставов Москвы и требовал признать их действия незаконными (они пытались взыскать долги на несколько миллионов рублей).