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27.12.2017 12:39

На Большой Морской появился «парящий» фонтан

Благоустройство пешеходной зоны в историческом центре Петербурга подошло к концу. Пройтись по обновленной Большой Морской улице можно будет в этом году, но оценить все красоты — уже в следующем.
На Большой Морской появился «парящий» фонтан
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 27 декабря, рабочим хватило суток, чтобы показать – в график укладываются. Ещё накануне участок от Невского проспекта до арки Главного штаба освободили от основных ограждений. Тем не менее часть конструкций всё еще оставалась, а оценить уже проделанную работу мешал слой снега. Во вторник от осадков избавились. Теперь видно не только заменившее асфальт разнообразное мощение, но и фонтан. Он выполнен в виде круглого «стола», который будто бы парит над землёй. Фонтан, естественно, пока не работает, но снизу уже подсвечен. 

На Большой Морской появился «парящий» фонтан

Напомним, в 2016 году часть Большой Морской передали в ведение Эрмитажа. В музее обещали впервые показать историю мощения: заменить асфальт на большие квадраты, начиная от деревянного и заканчивая гранитным. По проекту «AM-ТРИ» и «Хвоя», это поделит улицу на отдельные зоны – «залы» будущей инсталляции под открытым небом. По плану, реконструкцию должны закончить до наступления Нового года. 


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