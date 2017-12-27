Строителей накажут за сброс стоков в Обводный канал

Строительную компанию «Орион плюс» хотят наказать за сброс сточных вод в Обводный канал. Подрядчик ведет работы по строительству стенок набережной в рамках госконтракта.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении Росприроднадзора по СЗФО 27 декабря, в ведомство обратились горожане, заявившие о нарушениях при проведении строительных работ. За пользование водным объектом без соответствующего решения компанию привлекли по статье 7.6 КоАП РФ.

Кроме того, 14 декабря специалисты ведомства и сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западу провели рейд, в ходе которого взяли пробы воды выше и ниже по течению от места строительной площадки. В результате в пробах ниже по течению выявили увеличение концентраций по целому ряду загрязняющих веществ.

«Данный факт свидетельствует о наличии негативного влияния сброса сточных вод с территории строительной площадки на водный объект», – отметили чиновники.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела в отношении ООО «СК «Орион плюс» по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение). По окончании расследования фирму ждут меры административного воздействия.

Напомним, компания ведет строительство развязки на Обводном канале. Стоимость работ – 1,53 миллиарда рублей. Речь идет об участке по южному берегу Обводного канала, который проходит от протоки Французского ковша до проспекта Обуховской Обороны.