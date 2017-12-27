В Москве хозяйствующие субъекты решили спор перестрелкой

В результате стрельбы в районе Люблино в Москве погиб один человек, как минимум двое ранены.

Об этом 27 декабря пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости. «В 9:13 на улице Иловайской, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался», — сообщили в ГУ МВД по столице.

Полиция принимает меры по задержанию неизвестного, открывшего огонь.

По данным СМИ, перестрелка произошла на фабрике «Меньшевик», огонь открыл директор предприятия. По сведениям источника «Интерфакса», мужчина захватил заложников и забаррикадировался в здании.