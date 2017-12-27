В аварии с автобусами на Стачек пострадали водители

Автобус и маршрутка, не поделившие дорогу в Кировском районе Петербурга утром 27 декабря, двигались без пассажиров. Скорые понадобились водителям.

Как сообщили в МЧС по городу, информация о ДТП на проспекте Стачек поступила в 9.45. У дома №80 столкнулись автобус ЛИАЗ №2А, маршрутка Iveco К-424 и легковой автомобиль Volkswagen. По предварительной информации, ехавшая в Ломоносов маршрутка при повороте не пропустила автобус, его вынесло на тротуар. К-424, по словам очевидцев, выехала на встречную полосу под колеса иномарки. Ни в одном из автобусов пассажиров не было.

По информации «Фонтанки», за помощью к приехавшим медикам обратились водители. Насколько сильно они пострадали, уточняется.