В Петербурге фасады 262 жилых домов-памятников отремонтируют за счет бюджета

Петербургский комитет по охране памятников истории и культуры (КГИОП) составил список из 262 жилых домов, которые являются объектами культурного наследия и требуют ремонта фасадов. Теперь их будут ремонтировать за счет бюджета, а не взносов.

Как сообщает 27 октября аппарат вице-губернатора Игоря Албина, комитет представил чиновнику проект изменений в подпрограмму «Наследие» городской госпрограммы «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге». Туда включили сохранение объектов культурного наследия, являющихся жилыми домами. Предварительный перечень уже составлен, теперь КГИОП будет ежегодно формировать план работ. Сообщается, что финансировать ремонт будут за счет бюджета в рамках подпрограммы «Наследие». С 2018 по 2024 г. сумма расходов составит 17,387 млрд рублей.

Капремонтом жилых зданий в Петербурге занимается «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» – частично за счет бюджета, частично за счет взносов населения. Однако в сентябре губернатор Георгий Полтавченко поручил КГИОП взять на себя работы с фасадами повышенной 3 и 4 категорий сложности. Речь идет об исторических зданиях, преимущественно в центре Петербурга. Всего в городе порядка 1900 подобных «кгиоповских» жилых домов, в программе фонда капремонта на этот год — около 500.