СМИ: В Киеве похитили российского специалиста по блокчейну

Гражданин России, специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер пропал в Киеве. Правоохранительные органы возбудили дело о похищении человека.

По предварительным данным, Лернера похитили 26 декабря недалеко от офисного центра на улице Степана Бандеры (до переименования — Московский проспект), пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание «Страна». Очевидцы рассказали, что злоумышленники в темной одежде и балаклавах затащили мужчину в автомобиль Mercedes-Benz Vito и увезли в неизвестном направлении.

Отмечается, что с 2014 года Лернер жил в Испании, а на Украину приехал, чтобы работать над стартапами, связанными с технологиями майнинга криптовалют и блокчейна.