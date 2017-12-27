На Стачек при столкновении с маршруткой автобус вылетел на тротуар

ДТП с пассажирским транспортом произошло в Кировском районе Петербурга утром 27 декабря. Маршрутка и автобус оказались по разные стороны дороги.

Как сообщают очевидцы, около половины десятого утра на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков столкнулись пассажирский и маршрутный автобусы. Первый заехал на тротуар, а маршрутку вынесло на встречную полосу под колеса другого автомобиля.

На месте находятся несколько машин скорой. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, это уже не первая серьезная авария с автобусами в России за последние несколько дней. 25 декабря ехавший из Москвы в технопарк «Сколково» ЛИАЗ выехал на тротуар и врезался в подземный переход. На месте погибли четыре человека, 11 госпитализированы. Официально рассматриваются две возможных версии случившегося: неисправность и ошибка водителя.

В тот же день в Казани автобус въехал в здание мечети. Обошлось без пострадавших.

Фотографии с места происшествия смотрите на «Водителе Петербурга».