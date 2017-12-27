В детском саду Московского района нашли серию сексуального насилия

Следственный комитет Московского района задержал молодого человека за сексуальные домогательства к нескольким воспитанникам детского сада в Петербурге. По предварительной информации, он постоянно приходил к детям, так как является сыном сотрудницы.

По информации «Фонтанки», вечером 26 декабря Следственный комитет Московского района возбудил уголовное дело по части четвертой статьи 132 УК – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». На двое суток в качестве подозреваемого и был задержан 16-летний петербуржец.

Вменяется юноше несколько эпизодов. Так, по версии следствия, в декабре этого года он, общаясь с воспитанниками детского сада на проспекте Космонавтов, домогался их действиями, а также показывал им непристойные картинки на своем мобильном телефоне.

Как стало известно нашему изданию, дети сами пожаловались на это врачу детского сада, а медик в свою очередь сообщил руководителю. Заведующая детским садом вызвала сотрудников уголовного розыска. По данным «Фонтанки», задержанный является сыном одной из сотрудницы и поэтому беспрепятственно приходил в учреждение.