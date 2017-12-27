На Васильевском из строительной люльки выпали монтажники: один погиб, один ранен

Строительная люлька сорвалась с высоты на Васильевском острове в Петербурге. В это время внутри находились рабочие: один погиб на месте, второй успел зацепиться за перила.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошёл вечером 26 декабря на строительной площадке многоквартирного дома на Уральской улице, 4/3. В начале девятого на фасаде новостройки продолжались работы. В подъемнике находились двое 48-летних граждан Северной Кореи. Между пятым и шестым этажом трос подвесной люльки оборвался. Один из монтажников успел ухватиться руками за перила и некоторое время провисел на них, затормозив свое падение. Сейчас он находится в Мариинской больнице с раной бедра, ушибами и катотравмой. Угрозы для жизни нет. Его коллега от полученных травм скончался на месте. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Не менее тщательно в ситуации разбирается и группа «Эталон» – застройщик жилого комплекса, где работали монтажники. Как объяснили «Фонтанке» в компании, фасадные работы на новостройке выполнял организация «Термовент» – подрядчик, с «Эталон» не связанный.

«На стройплощадке произошел несчастный случай, причиной которого стало несоблюдение правил безопасности и охраны труда рабочими сторонней организации», – добавили в группе «Эталон».