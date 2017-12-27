В Сирии за два года ликвидировали 2800 боевиков из России

За время сирийской кампании было уничтожено около 60 тысяч боевиков. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью газете «Комсомольская правда», которое опубликовано 27 декабря.

По его словам, на 30 сентября 2015 года на территории страны насчитывалось 59 тысяч террористов во всех формированиях. Плюс за прошедшие 2 года они сумели завербовать еще порядка 10 тысяч. В течение двух лет военных действий были ликвидированы 60 тысяч боевиков, около 2800 из которых — выходцы из России.

«Во главе этих бандформирований находились командиры, специально обученные инструкторами из целого ряда стран Ближнего Востока и западных стран. Были и бывшие офицеры иракской армии. Они захватили за тот период, пока велись боевые действия, большое количество вооружения и техники иракской и сирийской армий. Одних только танков и бронемашин у них на вооружении было до 1500. Плюс где-то 1200 орудий и минометов. Это фактически была регулярная армия», – сказал Герасимов.

Ранее он рассказал, что США готовят боевиков на своих военных базах в Сирии.

Напомним, 11 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вывод российских войск из Сирии в связи с победой над террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ). Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов уточнил, что российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе сохранятся надолго.