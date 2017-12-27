Из ЛНР вывезли пленных украинских граждан для обмена

Украинских пленных, содержавшихся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена. Об этом 27 декабря заявила журналистам руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.

«Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР», — цитирует Скобцеву РИА Новости.

Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду в Донбассе: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.