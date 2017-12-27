Напавшего на водителя детского автобуса задержали в Петербурге

Ранивший ножом водителя детского автобуса в Невском районе Петербурга задержан.

Как стало известно "Фонтанке", в пять утра 27 декабря в квартире на набережной реки Оккервиль оперативники убойного отдела управления уголовного розыска Петербурга задержали 43-летнего Ализаде Мустафаева. Злоумышленник находился у своего знакомого. Спутница Мустафаева, которая помогала ему расправляться с водителем автобуса при помощи биты, вместе с ним в момент задержания не находилась, поэтому до сих пор остается в розыске.

Напомним, накануне стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование этого уголовного дела.

Вечером 25 декабря на Октябрьской набережной мужчина за рулем "Рендж Ровера" ударил ножом водителя автобуса, перевозившего школьников в город Кировск Ленобласти. Инцидент произошёл на глазах у 24 детей, возвращавшихся домой с экскурсии.