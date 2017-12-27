Выборгское шоссе парализовало массовое ДТП

Мощные пробки в обе стороны собрала утром 27 декабря серьёзная авария на Выборгском шоссе в Петербурге. По данным «Яндекс.Пробок», в заторе от улицы Шишкина до Суздальского проспекта можно потерять больше получаса.

По словам очевидцев, около Парголово столкнулись несколько машин. Одного человека видели лежащим на земле, а из «перевёртыша», как говорят, доставали девушку.

В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в аварии пострадали три человека.

Предполагаемые причины ДТП, подробности, фотографии и видео – на «Водителе Петербурга».