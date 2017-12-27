Петербуржца задержали в Адыгее с килограммами психостимулятора

Петербуржцу грозит длительное тюремное заключение за попытку продать несколько килограммов психостимулятора на юге России. Против 25-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере, за который он может отправиться за решетку на всю жизнь.

Подозреваемого задержали накануне в Адыгее. По информации республиканского управления МВД, при себе у него нашли пять свертков с порошком и приспособления для фасовки. Экспертиза показала, что к продаже готовилась партия наркотика весом более 5,5 килограмма. Подозреваемый, по данным полиции, приобрел психостимулятор в соседнем регионе.

«Санкцией статьи, по которой он привлекается к ответственности, предусмотрено максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – добавили в пресс-службе.