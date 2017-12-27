После крика о бомбе в вагоне полиция обыскала петербургскую подземку

Тотальная проверка метрополитена Петербурга прошла вечером 26 декабря. На станциях искали взрывчатку, а нашли мужчину, лишившегося телефона.

Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера в службу «112» позвонил мужчина с просьбой о спасении. Без лишних слов и не вдаваясь в подробности, он заявил, что находится в Петербурге, в поезде метро, а в вагоне – бомба. «Помогите!» – прокричал неизвестный и отключился. Владельца телефона, как и место звонка, полицейские вычислили без труда. Первой проверке подверглась «Академическая» – именно рядом с ней находился звонивший.

После безрезультатных поисков переключились на остальные станции и поезда, которые осматривали на конечных остановках. Ничего взрывоопасного не было ни на одной из станций. Не было и нуждающегося в помощи мужчины. За разъяснениями обратились к владельцу телефона. 43-летний мастер производственного предприятия ничего не знал ни о звонке в «112», ни о судьбе своего гаджета. Его он потерял несколько дней назад.