Мигрант получил тяжелые травмы, провалившись в люк в Петербурге

Уроженец Средней Азии попал в больницу Петербурга с тяжелыми травмами. Полиция устанавливает незакрытый люк, который привел мужчину на больничную койку и угрожает другим прохожим.

Как стало известно «Фонтанке», в десять утра 26 декабря платная скорая помощь привезла в больницу 23-летнего гражданина Узбекистана. У мужчины диагностировали перелом костей таза и бедренной кости, травму живота, – словом, медики оценили его состояние как тяжелое. Забрали пациента из квартиры на Московском шоссе, 23, корпус 6, но сам он заявил, что упал в люк. Правда, точный адрес, где произошло несчастье, назвать не смог. Медики передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.