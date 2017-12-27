В Выборгском районе после превентивного ремонта вернули отопление в дома

Отопление вернулось в 91 здание в Выборгском районе Петербурга. Работы на трубопроводе закончили в половину пятого утра 27 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», ремонт был превентивной мерой от возможных дефектов в будущем. Накануне специалисты с помощью тепловизора разглядели изношенный участок теплосетей рядом с домом №93 на проспекте Энгельса.

Восстановительные работы завершили раньше положенных по нормативу 20 часов. В настоящий момент, как заверяют энергетики, тепло подается в жилые дома, детские и медицинские учреждения.

Аналогичные мероприятия проводились и Невском районе, там в зону отключения тепла попал 161 дом.