В Выборгском районе после превентивного ремонта вернули отопление в дома

Еще
19:47 27.12.2017
Пришлите свою новость!
19:20
В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв, трое пострадали
19:19
Следователи возбудили дело о невыплате зарплаты в «ВИМ-Авиа»
19:06
Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры
19:01
Из аварийного дома на Некрасова на месяц переселили 10 человек
18:58
«Фонтанка» за 60 секунд – 27 декабря
18:55
Петербуржцы взяли 20 наград на соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с инвалидностью
18:54
Константин Зырянов завершил игровую карьеру и возглавил «Зенит-2»
18:50
На дорогах Петербурга — вечерние 8 баллов
18:47
Анатолий Давыдов завершает тренерскую карьеру — он возглавит Академию «Зенита»
18:38
Верховный суд рассмотрит иск Telegram к ФСБ о рассекречивании переписки
18:32
Энергетики в Карелии полмесяца работают круглосуточно, снег и ветер продолжают обрывать провода
18:20
Тренировочные площадки к ЧМ-2018 будут сдавать в эксплуатацию до апреля
18:15
Суд прекратил преследование убитого соучастника Михальченко
18:10
НКО впервые оштрафовали в Петербурге за ссылку на нежелательные организации
18:03
Экс-главе управления СК по ЦАО Москвы предъявлено обвинение по делу Шакро Молодого
17:37
Аспирант СПбГУ открыл новый минерал батагаит
17:32
Платную парковку в центре Петербурга снег занял бесплатно
17:25
Бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа» объявили голодовку в «Домодедово» и пожаловались Бастрыкину
17:18
Протаранившие МАПП «Торфяновка» сами сдались властям
17:13
Рогозин: При запуске ракеты перепутали космодромы
17:03
ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза
17:00
Главред «ДП»: Другие варианты смены акционеров нравились нам меньше
16:56
«Росфото» выложило в Сеть коллекцию фотографий Петербурга XIX века
16:47
Игорь Албин решил пожить с бородой
16:26
В Приморье за взятку при строительстве космодрома “Восточный” арестован руководитель госкомпании
16:22
Facebook: Мы заблокировали Кадырова из-за санкций США
15:59
Стрелок с московской фабрики «Меньшевик» скрылся от полиции
15:52
Менеджеры автосалонов Петербурга, заработавшие 11 млн на «мелком шрифте», наказаны условно
15:36
Мутко покинул пост главы оргкомитета «Россия-2018»
15:32
ДТП с бетономешалкой на КАД вынудило водителей ехать задом
15:10
Новогоднее шоу ограничит движение в центре Петербурга
15:05
Суд разрешил «СПб Реновации» заниматься реновацией до 2029 года
15:05
Рынок жилой недвижимости: итоги года и прогнозы на 2018-й
15:01
Экспертиза подтвердила кустарный ремонт трапа Пулково
14:56
Антимонопольщики усмотрели двойные стандарты в действиях Смольного
14:50
На юго-западе Петербурга 80 домов остались без отопления
14:30
Гнойный и ST обсудили «Звёздные войны» на рэп-баттле
14:28
Киев и Донбасс меняются пленными
14:12
СМИ: Манчини надоело в России — он хочет уйти из «Зенита»
14:09
Поисковикам наказано «забыть» baskino
14:05
Горсуд признал право Смольного на отказ в согласовании митингов
13:54
Владелец РБК Григорий Березкин приобрел «Деловой Петербург»
13:47
Путин подал документы на регистрацию кандидатом в президенты
13:44
Минфин рассказал о зарплатах министров
13:39
СМИ: Запущенный с Байконура первый ангольский спутник перестал выходить на связь
13:37
На дороге к Брусничному появились запрещающие знаки для автобусов
13:35
«Свободная фантазия» от молодых художников с инвалидностью открылась в «Англетере»
13:32
СМИ: В Москве обокрали помощника Рамзана Кадырова
13:21
Вышел первый трейлер «Черновика» Сергея Лукьяненко
13:15
Полиция нашла нелегала в суши-баре на Васильевском
13:10
В Москве началась «зачистка» фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба
13:06
Как заставили сдаться напавшего на автобус с детьми
12:49
На Пражской прорвало трубу с кипятком, “Теплосеть” обещает починить к утру
12:42
МИД РФ: Претензии ЕС по поводу Навального не имеют оснований
12:39
На Большой Морской появился «парящий» фонтан
12:35
Петербургские археологи нашли детские игрушки третьего тысячелетия до нашей эры
12:27
Нападавшему на водителя школьного автобуса в Петербурге вменили вторую статью — хулиганство
12:23
Клиентов Job.ru заберет HeadHunter
12:18
СМИ узнали о задолженностях фабрики «Меньшевик», где произошла стрельба
12:06
Обнаружены последние работы Рафаэля
12:00
"Сенную площадь" проверили за 5 минут
11:57
"Сенную площадь" закрыли на проверку
11:53
Массовое ДТП произошло на выезде из терминала в Пулково
11:46
Комитет по развитию туризма: Петербург - лучшее туристическое направление Европы
11:35
Два петербургских ТСЖ переплатили за аудит больше 10 млн — виновному дали условно
11:32
Хакер, арестованный по делу о вирусе Lurk, обвинил ФСБ в его создании
11:26
Сотрудник «Северного ПКБ» осужден за мошенничество на 3 млн рублей
11:16
Роспотребнадзор объяснил, как выбирать красную икру на Новый год
11:11
СМИ связались с директором фабрики «Меньшевик», который открыл стрельбу в Москве
11:05
Медведев поручил отменить уголовные наказания врачам из-за обезболивающих
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
27.12.2017 08:30

В Выборгском районе после превентивного ремонта вернули отопление в дома

Отопление вернулось в 91 здание в Выборгском районе Петербурга. Работы на трубопроводе закончили в половину пятого утра 27 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», ремонт был превентивной мерой от возможных дефектов в будущем. Накануне специалисты с помощью тепловизора разглядели изношенный участок теплосетей рядом с домом №93 на проспекте Энгельса.

Восстановительные работы завершили раньше положенных по нормативу 20 часов. В настоящий момент, как заверяют энергетики, тепло подается в жилые дома, детские и медицинские учреждения.

Аналогичные мероприятия проводились и Невском районе, там в зону отключения тепла попал 161 дом.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04

«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии

С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12

LEGENDA получила "Доверие потребителя"

12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59

«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов

Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На юго-западе Петербурга 80 домов остались без отопления
На Пражской прорвало трубу с кипятком, “Теплосеть” обещает починить к утру
В Выборгском районе после превентивного ремонта вернули отопление в дома
В Невском районе завершилось «превентивное отключение от тепла»
В Выборгском районе остывают батареи в 91 доме
В Невском районе 161 дом превентивно отключен от тепла
В Вырице без света остались 1600 человек, детсад, детдом, поликлиника и канализация
Тепло вернулось в дома в Кронштадте
Тепло в дома Кронштадта обещают вернуть ночью
Тепло и горячая вода вернулись в дома Купчино и Рыбацкого
Снежные правила Смольного
Вызвали рассрочку на себя
Глава фонда капремонта - о том, на что идут наши деньги
В «Ленэнерго» приходит новый директор
ТСЖ не берут на себя чужие духовки
«Паданцев» найдут по адресам
Как подарки Жилкома оказываются отдарками
Министерство списанных долгов
Смольный подружит дворников через ГЛОНАСС
Свалка с двойным дном
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В «Перекрестке» на Кондратьевском произошел взрыв, трое пострадали

Банкоматы ВТБ научили распознавать новые купюры

"Фонтанка.ру"

ФСБ Петербурга отоварилась в алкогольном бутике Деда Мороза

Новости компаний
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:12
LEGENDA получила "Доверие потребителя"
12 декабря в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония X юбилейного конкурса на рынке недвижимости «Доверие потребителя». Лучшим реализованным проектом в сегменте эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге стал smart-комплекс «LEGENDA на Оптиков, 34»
ГК «УНИСТО Петросталь»
22.12.2017 15:59
«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
Кандинский поселился в Шушарах
В Петербурге появилось сразу два дома расписанных в стиле Кандинского. Артобъекты поселились на юге города, в микрорайоне Шушары. Неожиданное решение предложила застройщику - компании Дальпитерстрой, её архитектор Алена Коленкова
ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Фото предоставлено компанией АО "Ленпромгаз"
27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
ЖК «Полис на Комендантском»
10.11.2017 12:34
Строительство ЖК «Полис на Комендантском» выходит на новый этап
На строительной площадке ЖК «Полис на Комендантском», который «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, завершили устройство фундаментной плиты 1-го корпуса: полностью залит фундамент 20, 19 и 18 секций
ГК «УНИСТО Петросталь»
05.06.2017 15:02
В ЖК «Чудеса света» проводят газ
В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.
«Cosmoservice»
24.04.2017 11:04
Новые технологии пришли в жилищно-коммунальное хозяйство
Санкт-Петербургская компания «Cosmoservice» в рамках партнерской программы с компанией-оператором начала производить на своих объектах монтаж инновационной автоматической системы контроля-учета воды и электроэнергии
ЗАО «Сервис-Недвижимость»,
20.04.2017 10:59
Управляющая компания «Сервис-Недвижимость» признана лучшей в Санкт-Петербурге
13 апреля 2017 года Жилищный комитет Санкт-Петербурга подвел итоги XI Общегородского конкурса на лучшую организацию в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам работы в 2016 году.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.