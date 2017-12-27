Автобусам с детьми разрешили мигалки

Правительство России предъявило новые требования к групповым перевозкам детей. Автобусы оснастят специальными маячками, говорится в документе, опубликованном 27 декабря на сайте кабмина.

Согласно постановлению, с 1 июля 2018 года на крышах автобусов появятся проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета. Также обязателен и знак «дети». К управлению допустят водителей с открытой категорией «D» и стажем не менее одного года.

В случае постоянной перевозки детей по одному и тому же маршруту разрешается подать уведомление о многократных поездках.