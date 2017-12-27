Россия уличила США в подготовке боевиков на военных базах в Сирии

США готовят боевиков на своих военных базах в Сирии. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью газете «Комсомольская правда», которое опубликовано 27 декабря.

«Американская база Эт-Танф на юге Сирии ограничивается участком местности радиусом 55 километров. По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся», — заявил он, добавив про базу Шаддади, куда под прикрытием американцев курдами было вывезено 400 боевиков из Ракки и еще порядка 800 человек прибыли с восточного берега Евфрата.

«Это фактически — ИГИЛ (Террористическая организация, запрещенная в России). Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — «Новая сирийская армия» и другие. Их задача – дестабилизировать обстановку. Мы думаем, где-то 750 человек сейчас находится в Шаддади и порядка 350 — в Эт-Танфе», — заявил Герасимов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что военные операции США и их партнеров по коалиции в Сирии, Ираке и Ливии являются примером несогласованных односторонних действий.