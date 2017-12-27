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27.12.2017 01:01

Лидера протестующих дальнобойщиков задержали во дворе петербургского спецприёмника

Андрею Бажутину, возглавляющему протестное движение российских дальнобойщиков, не удалось выйти на свободу. Он был снова задержан 26 декабря, так и не успев покинуть территорию спецприёмника на улице Захарьевской в Петербурге.

В социальных сетях представители «Объединения перевозчиков России» сообщили, что Бажутину вменяют организацию протестного автопробега, который должен был состояться 15 апреля. Тогда автомобилистов, которые собирались проехать по всему Невскому проспекту до Дворцовой площади, остановили на выезде из лагеря на Московском шоссе. 

Сейчас лидера протестующих дальнобойщиков доставили в 78 отдел полиции Петербурга.

Напомним, Андрей Бажутин и его коллега по протесту Сергей Владимиров были задержаны за вождение без прав 12 декабря. Активист связывает повышенное внимание силовиков к себе со стачкой против системы «Платон», которая была запланирована на конец декабря. 


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