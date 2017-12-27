Самолёт «Ютэйр» обещают отправить из Петербурга в Москву ночью

Вылет остановленного в Пулково борта на Москву намечен на ночь 27 декабря.

По данным информационного табло петербургского аэропорта, рейс перенесли на час ночи. Однако в компании «Ютэйр» «Фонтанке» сообщили, что вылет состоится позже, в районе 1.40.

Рейс UT384 Санкт-Петербург-Москва задержали по техническим причинам. Самолёт должен был вылететь в 21.30, но борт остановили на взлётной полосе и вернули обратно к аэропорту. Сейчас пассажиры ожидают отправки в терминале.