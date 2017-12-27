СМИ: ФСБ задержала главу юротдела «Роснефти» по делу Шакро Молодого

Начальник юридического отдела «Роснефти» Алексей Крамаренко, ранее возглавлявший управление Следственного комитета по Центральному административному округу Москвы, задержан по делу о взятке от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).

Об этом 27 декабря со ссылкой на свои источники сообщает РБК. Сейчас Крамаренко находится в изоляторе временного содержания. В СМИ пишут, что Крамаренко, якобы, принимал участие в незаконном освобождении из-под стражи Андрея Кочуйкова («Итальянца») – соратника вора в законе Захария Калашова (также известного как Шакро Молодой). Показания на следователя мог дать его бывший коллега, экс-замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров, который активно сотрудничает со следствием.

Напомним, 26 декабря, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы собственной безопасности СКР Михаила Максименко, которого подозревают в покровительстве Шакро Молодому.

По версии обвинения, в 2016 году Максименко с соучастником получили 500 тыс. долларов за вмешательство в уголовное дело о стрельбе на Рочдельской улице, в которой и принимал участие Кочуйков. Возможно, этим неназванным до сих пор соучастником и окажется Алексей Крамаренко. Отметим, он уволился из СК после того, как было заведено дело на Максименко и его соратников. Крамаренко устроился на работу в "Роснефть", в СМИ его называют человеком, близким к бывшему главе службе безопасности нефтяной компании, генералу ФСБ Олегу Феоктистову (сыгравшему важную роль в задержании экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева).