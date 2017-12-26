С Байконура успешно стартовала ракета с первым ангольским спутником

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Зенит-2SБ» с первым национальным спутником Анголы Angosat.

Об этом 26 декабря поздно вечером сообщили в «Роскосмосе». Запуск произошел в 22.00. Разгонный блок «Фрегат» со спутником отделился от носителя спустя 10 минут после старта, согласно плану. По расчетам конструкторов, спутник выйдет на орбиту в 6.54 27 декабря.

#Ангосат: Есть разделение разгонного блока «Фрегат-СБ» и второй ступени ракеты-носителя! Отделение космического аппарата «Ангосат» от «Фрегата» запланировано 27 декабря в 06:54 мск. pic.twitter.com/eAQymaLok5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 26 декабря 2017 г.

Телекоммуникационный спутник AngoSat изготовлен в РКК «Энергия» по заказу властей Анголы. Он должен обеспечить вещание на определенных диапазонах на территории всей Африки.