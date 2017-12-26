С Байконура успешно стартовала ракета с первым ангольским спутником
С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Зенит-2SБ» с первым национальным спутником Анголы Angosat.
Об этом 26 декабря поздно вечером сообщили в «Роскосмосе». Запуск произошел в 22.00. Разгонный блок «Фрегат» со спутником отделился от носителя спустя 10 минут после старта, согласно плану. По расчетам конструкторов, спутник выйдет на орбиту в 6.54 27 декабря.
#Ангосат: Есть разделение разгонного блока «Фрегат-СБ» и второй ступени ракеты-носителя! Отделение космического аппарата «Ангосат» от «Фрегата» запланировано 27 декабря в 06:54 мск. pic.twitter.com/eAQymaLok5— РОСКОСМОС (@roscosmos) 26 декабря 2017 г.
Телекоммуникационный спутник AngoSat изготовлен в РКК «Энергия» по заказу властей Анголы. Он должен обеспечить вещание на определенных диапазонах на территории всей Африки.
Справка:
Напомним, что ранее у "Роскосмоса" возникли проблемы с выводом спутника на орбиту - правда, запуск происходил не с Байконура. 28 ноября с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М». Из-за нештатной работы разгонного блока «Фрегат» второй в истории пуск «Союза-2.1б» с Восточного оказался неудачным.