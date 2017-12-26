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26.12.2017 23:49

С Байконура успешно стартовала ракета с первым ангольским спутником

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Зенит-2SБ» с первым национальным спутником Анголы Angosat. 

Об этом 26 декабря поздно вечером сообщили в «Роскосмосе». Запуск произошел в 22.00. Разгонный блок «Фрегат» со спутником отделился от носителя спустя 10 минут после старта, согласно плану. По расчетам конструкторов, спутник выйдет на орбиту в 6.54 27 декабря.

Телекоммуникационный спутник AngoSat изготовлен в РКК «Энергия» по заказу властей Анголы. Он должен обеспечить вещание на определенных диапазонах на территории всей Африки.

Справка:

Напомним, что ранее у "Роскосмоса" возникли проблемы с выводом спутника на орбиту - правда, запуск происходил не с Байконура. 28 ноября с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М».  Из-за нештатной работы разгонного блока «Фрегат» второй в истории пуск «Союза-2.1б» с Восточного оказался неудачным.


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Специалисты КЕЙ рекомендуют - Wolfenstein II: Новый колосс
Уильям Джейкоб Бласковиц возвращается буквально с того света, чтобы покончить с Третьим Рейхом. В этом ему поможет его команда единомышленников и, конечно, вы. Встречайте, Wolfenstein II: The New Colossus для платформ PC, PS4 и Xbox One в сети магазинов «КЕЙ»
19.12.2017 10:46
Сайт комплекса LIKE взял серебро в рейтинге лучших 3D-проектов
Портал апартаментов LIKE «Петербургской строительной компании» признан одним из лучших 3D-проектов 2017 года. Работа взяла серебро в рейтинге Tagline Awards - это российская награда за интерактивные проекты и достижения в digital*-сфере
https://pixabay.com
18.12.2017 17:37
СЦ ikrasnodar выполняет диагностику и ремонт iPhone
Компания ikrasnodar представила новую услугу для пользователей, покупающих iPhone с рук. Теперь в сертифицированном сервисном центре Apple в Краснодаре можно провести бесплатную комплексную диагностику гаджета и качественно отремонтировать устройство. Это позволит правильно оценить реальную цену смартфона, определить точную стоимость ремонта, а также избежать покупки заведомо неисправного смартфона
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Тема подарков для детей на фоне грядущего Нового года становится все актуальнее. Как же порадовать свое чадо и превратить предстоящий праздник в настоящее чудо? Специалисты компании КЕЙ поделятся с Вам несколькими секретами
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