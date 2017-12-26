Молодежная сборная России по хоккею начала выступление на чемпионате мира с поражения

Встреча прошла 26 декабря в американском Баффало и завершилась со счетом 5:4 в пользу чешской сборной. В составе российской команды шайбы забросили Алексей Полодян, Марсель Шолохов, Артур Каюмов и Владислав Семин. У чехов отличились Мартин Нечас, Остап Сафин, Филип Задина, Филип Хитил, Филип Крал.

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