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26.12.2017 23:05

Молодежная сборная России по хоккею начала выступление на чемпионате мира с поражения

Молодежная сборная России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира-2018 проиграла чехам.

Встреча прошла 26 декабря в американском Баффало и завершилась со счетом 5:4 в пользу чешской сборной. В составе российской команды шайбы забросили Алексей Полодян, Марсель Шолохов, Артур Каюмов и Владислав Семин. У чехов отличились Мартин Нечас, Остап Сафин, Филип Задина, Филип Хитил, Филип Крал.

Отметим, следующими соперниками российской молодежной сборной станут швейцарцы (28 декабря), белорусы (29 декабря), а в новогоднюю ночь — шведы.

 


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