Молодежная сборная России по хоккею начала выступление на чемпионате мира с поражения
Молодежная сборная России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира-2018 проиграла чехам.
Встреча прошла 26 декабря в американском Баффало и завершилась со счетом 5:4 в пользу чешской сборной. В составе российской команды шайбы забросили Алексей Полодян, Марсель Шолохов, Артур Каюмов и Владислав Семин. У чехов отличились Мартин Нечас, Остап Сафин, Филип Задина, Филип Хитил, Филип Крал.
Отметим, следующими соперниками российской молодежной сборной станут швейцарцы (28 декабря), белорусы (29 декабря), а в новогоднюю ночь — шведы.