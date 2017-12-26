Самолёт «ЮТэйр» не смог вылететь из Пулково в Москву

Самолёт авиакомпании «Ютэйр», направлявшийся в Москву, остановили на взлётной полосе вечером 26 декабря в Пулково. Экипаж объявил о технической неисправности и о том, что повторный вылет произойдет после консультации с техническими специалистами. Об этом «Фонтанке» рассказали пассажиры судна.

В Пулково нам подтвердили эту информацию, отметив, что рейс UT384 Санкт-Петербург — Москва задерживается "по техническим причинам", всех пассажиров отправляют обратно в аэропорт. Самолет должен был вылететь в 21.30, однако на данный момент непонятно, взлетит ли он вообще.