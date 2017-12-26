В Невском районе завершилось «превентивное отключение от тепла»

ГУП «ТЭК СПб» завершил ремонтные работы на улице Шелгунова в Невском районе. Тепло возвращается в 161 дом.

Как сообщили в компании вечером 26 декабря, работы на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм завершили раньше срока. В 21.10 дома начали подключать к теплу, а потребителей переводить с резервной на обычную схему теплоснабжения.

Напомним, тепло в Невском районе решили отключить, не дожидаясь прорыва, после того, как тепловизор с вертолета обнаружил потенциально опасный участок трубопровода. «Данные превентивные меры необходимы для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в зимние максимумы», – уточнили в ГУП «ТЭК СПб». Читатели "Фонтанки" сообщают, что далеко не во все дома вернулось тепло, однако в компании уверяют, что это уже проблемы местных управляющих компаний.