Очищавший «Лексус» от снега топ-менеджер банка в Петербурге оставлен без денег и пистолета

За расчистку «Лексуса» от снега топ-менеджер банка расплатился наличностью и оружием. Издержки от воров Выборгского района покрыты месячной зарплатой.

Как стало известно «Фонтанке», около восьми утра 26 декабря управляющий офисом одного из столичных банков вышел во двор 11-го дома на проспекте Луначарского, завёл свой Lexus RX350 и принялся за снегоуборку. Процедура не заняла и десяти минут, но сумка с документами, деньгами и травматическим пистолетом исчезнуть успела. Ручной труд настолько увлек петербуржца, что он не заметил чужаков у иномарки.

В сумке лежали 100 тысяч рублей. Еще 70 тысяч стоят пистолет и сама сумка. Но ежемесячный заработок в 200 тысяч перекрывает разовую потерю, и сильно расстроенным топ-менеджер не выглядел.