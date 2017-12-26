СМИ: В Сирии боевики сбили военный самолет

Военный самолет сирийской армии был сбит в провинции Хама, пилот погиб.

Об этом 26 декабря сообщает Министерство обороны Сирии. Никаких подробностей происшествия там не раскрывают. Как пишет РБК со ссылкой на местные СМИ, террористы сбили учебно-боевой самолет L-39 Albatros, который производился с 1971 года в Чехословакии.

Также боевики распространили видео, на котором якобы грузят тело убитого пилота в автомобиль. На автомате одного из террористов виден логотип «Исламского государства» (организация запрещена в РФ — прим. ред.). Однако пока нет никаких официальных подтверждений того, что на видео — именно пилот сбитого самолета.

При этом по другим сведениям самолет был сбит не ИГИЛ, а подразделениями Свободной сирийской армии (ССА), оппозиционной Башару Асаду.