Дело о нападении на водителя автобуса с детьми взял на контроль Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о покушении на водителя автобуса, перевозившего детей в Петербурге. Об этом 26 декабря «Фонтанке» сообщили в ведомстве.

Бастрыкин поручил петербургским следователям в кратчайшие сроки задержать нападавших и собрать доказательства их вины. Сегодня СК распространил фотографии подозреваемого и его сообщницы.

Напомним, вечером 25 декабря водитель внедорожника на Октябрьской набережной ударил ножом водителя автобуса, перевозившего школьников. Инцидент произошёл на глазах у детей. Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство.