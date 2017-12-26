СК: Руководители полковника Захарченко закон не нарушали
Следователи по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко не нашли криминала в действиях его начальников.
Об этом 26 декабря рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в интервью радиостанции «Вести FM». «Другое дело, что должного контроля не было. Они за это и понесли дисциплинарную ответственность. Были уволенные, наказанные и прочее», — уточнила она.
Также Петренко рассказала о том, что в окружении полковника его называли «Захар-хитрый», поскольку она сам все планировал и организовывал.
Отметим, непосредственный начальник Захарченко в управлении «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Александр Тищенко был уволен в сентябре 2016 года. Глава МВД Владимир Колокольцев рассказывал, что и другие руководители, под чьим началом работал «Захар-хитрый», также отправлены в отставку. Правда, имен он не называл.
Справка:
По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник, еще один сотрудник правоохранительных органов, который в настоящее время находится в розыске, с целью получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, занимающихся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. В результате оказанного на предпринимателя административного давления, бизнесмен был вынужден передать полковнику и его коллеге 800 тыс. долларов США в качестве взятки. При этом, как предполагают следователи, первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долл.
Также, говорится в материалах уголовного дела, в 2015 году полковник и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3,5 млн рублей на оплату счетов в этих заведениях.
В ходе расследования следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 27 объектов недвижимости, в том числе 12 дорогостоящих квартир, несколько автомобилей, полукилограммовый слиток золота, а также валюту в размере приблизительно 8,5 млрд руб. 29 сентября 2016 г. стало известно, что по результатам служебной проверки Захарченко был уволен из МВД.