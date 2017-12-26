СК: Руководители полковника Захарченко закон не нарушали

Следователи по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко не нашли криминала в действиях его начальников.

Об этом 26 декабря рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в интервью радиостанции «Вести FM». «Другое дело, что должного контроля не было. Они за это и понесли дисциплинарную ответственность. Были уволенные, наказанные и прочее», — уточнила она.

Также Петренко рассказала о том, что в окружении полковника его называли «Захар-хитрый», поскольку она сам все планировал и организовывал.

Отметим, непосредственный начальник Захарченко в управлении «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Александр Тищенко был уволен в сентябре 2016 года. Глава МВД Владимир Колокольцев рассказывал, что и другие руководители, под чьим началом работал «Захар-хитрый», также отправлены в отставку. Правда, имен он не называл.