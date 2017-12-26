«Алмаз-Антей» избавится от советских бомбоубежищ в Петербурге

Планы по застройке территории «Алмаз-Антея» на Лесном проспекте, озвученные в феврале, оформились в конкретные шаги. Концерн запланировал очистить участок от сооружений гражданской обороны — бомбоубежищ — и потратит на это более 14 млн рублей.

Как говорится в техзадании объявленного конкурса, три защитных сооружения расположены в зданиях на Лесном проспекте. Подрядчик должен будет провести комплекс исследований бомбоубежищ и сделать выводы о потерянных ими защитных и герметических свойствах. А также о целесообразности дальнейшего использования сооружений по их предназначению.

Напомним, что в феврале РБК писал, что «Алмаз-Антей» ведет переговоры о продаже активов своих «дочек». В частности, речь как раз шла об участке Конструкторского бюро специального машиностроения на Лесном проспекте, 64. Выбрать исполнителя работ по снятию с учета бомбоубежищ планируется 1 февраля 2018 года.