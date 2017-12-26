В Выборгском районе остывают батареи в 91 доме

Превентивно отключено отопление в 91 здании Выборгского района Петербурга 26 декабря. Такие меры необходимы для предотвращения возможных прорывов теплотрассы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», с помощью тепловизора специалисты разглядели изношенный участок теплосетей, расположенный рядом с домом №93 на проспекте Энгельса. С 14.45 на нём ведутся работы по замене трубопровода. Из-за ремонта тепло перестало поступать в 91 дом.

Энергетики разослали управляющим компаниям письмо, в котором советовали на сутки переключиться на другой теплоноситель, поэтому полностью тепло из квартир исчезнуть не должно. Закончить замену трубопровода планируется в течение 20 часов.

Аналогичные работы проводятся и Невском районе, там в зону отключения тепла попал 161 дом.